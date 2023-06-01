الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هطول أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة بالإسكندرية

كورنيش الاسكندرية
كورنيش الاسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار متوسطة الكثافة على أنحاء متفرقة من عروس البحر المتوسط، مصحوبة بأصوات رعدية خفيفة، وذلك وفق تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية.

ورصدت "الدستور" الأحوال الجوية من على كورنيش الإسكندرية، لتأتي هطول الأمطار تباعًا لتكثف السحب المنخفضة في سماء الإسكندرية خلال الساعات الماضية، مع ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المحملة بالأتربة، في أوقات مغايرة وفقًا للتغيرات المناخية.

وصلت سرعة الرياح إلى 40-45 كم/ساعة، وكانت الرياح السطحية جنوبية شرقية، كما حدث في باقي محافظات مصر، حيث نشطت في أنحائها العاصفة الترابية على مساحات واسعة.

وأصبحت حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع موج البحر من 2 متر إلى 2.75 متر، في درجات حرارة للإسكندرية العظمى 37، والصغرى 25 درجة.

وشهد كورنيش الإسكندرية تواجد بسيط من المواطنين وأهالي المدينة، نظراً لتقلبات الأحوال الجوية، المسيطر عليها الأتربة المحملة بالرمال. 

 

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، أثناء العاصفة الترابية:
ـ ارتداء الكمامات.
ـ تجنب البقاء في الشمس لفترة طويلة.
ـ الحرص على شرب كمية كافية من الماء والسوائل لتجنب الجفاف.
ـ يفضل البقاء في المنزل عند وجود غبار مع إغلاق النوافذ.
ـ عدم ممارسة الرياضة في الأجواء شديدة الحرارة أو وقت انتشار الأتربة.
ـ تجنب التغير المفاجئ في درجة الحرارة، والمحافظة على نظافة فلاتر المكيفات.
ـ الالتزام ببخاخات الصدر والأنف كما أوصى بها الطبيب المعالج.
ـ تجنب الأبخرة والروائح النفاذة.
ــ تجنب التدخين.

IMG_20211216_135208
IMG_20211216_135208
هطولامطار كورنيش الإسكندرية الإسكندرية الصرف الصحي التقلبات الجوية

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