رسالة مؤثرة من فيرمينو فى وداع جماهير ليفربول

حرص النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، على توديع جماهير الريدز بعد تأكد رحيله عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

وأعلن ليفربول رحيل روبرتو فيرمينو عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، ليُنهي مسيرة دامت 8 سنوات.

فيرمينو يوّدع جماهير ليفربول بعد تأكد رحيله عن الفريق

ونشر موقع "ليفربول إيكو" البريطاني، تصريحات فيرمينو، قائلًا: "حزين للغاية بعد انتهاء مسيرة دامت 8 سنوات مع ليفربول خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف: "لقد كنت أسمع عن نادي ليفربول كثيرًا عندما جئت إلى هنا، ولكنني لم أكن أعلم عن مدى الشغف والحماس في النادي".

وأوضح: "هذا النادي عظيم وله تأثير كبير في حياة العديد من الأشخاص حول العالم، وأنا واحد منهم".

وتابع: "هذا النادي يتميّز بالجنون الإيجابي والشغف والحماس للقيام بالكثير من الأمور، هذا المكان يعني لي الكثير".

وأكد: "لم أكن لأحلم أنه من الممكن تحقيق كل ما أنجزناه معًا".

واختتم فيرمينو تصريحاته، قائلًا: "لقد كان شرف كبير لي أن أكون جزءًا من عائلة ليفربول هذه، لن تسير وحيدًا أبدًا".

ولم يتم الكشف عن هوية فيرمينو الجديدة حتى الآن، حيث أشار بعض التقارير الصحفية إلى اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته في الصيف، لتعويض الرحيل المحتمل للنجم الفرنسي كريم بنزيما.

ونجح فيرمينو في التتويج بالعديد من الألقاب مع ليفربول، من أبرزها لقب الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وغيرها.