الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

نائب محافظ الأقصر يدعو المستثمرين للاستفادة من موارد المحافظة

مؤتمر
مؤتمر

دعا نائب محافظ الأقصر، محمد عبدالقادر، المستثمرين، لضخ استثماراتهم في المحافظة والاستفادة من المنطقة الصناعية والموارد الطبيعية الموجودة بها، كذلك الأيدي العاملة المدربة المؤهلة للعمل في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" - تحت عنوان مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية و70 عارضًا و300 شركة وبنوك ومستثمرين وجهات عامة.  

وأضاف عبدالقادر، أن المحافظة تعمل حاليًا على ثلاثة محاور الأولى التركيز على التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تسعى بالتعاون مع الوزارات المعنية  لزيادة عدد المدارس الفنية والصناعية والزراعية لتوفير أيدي عاملة مؤهلة تستطيع تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في المصانع وذلك لإنتاج منتجات تتميز بجودة عالية وذات قيمة مضافة.

وأوضح أن المحور الثاني الذي تركز عليه المحافظة هو محور تنمية البنية التحتية، مشيرًا إلى أن المبادرات التي اتخذتها الدولة وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" انعكست إيجابيًا على مدن المحافظة خاصة في مدينتيّ ارمنت وإسنا والتي أصبحت تتميز ببنية تحتية قوية تستطيع من خلالها إقامة العديد من المشروعات، منوهًا بأن مدينة إسنا بدأت تتميز في مشروعات الزراعة خاصة في مجال تجفيف الطماطم.

وأشار عبدالقادر، إلى أن المحور الثالث الذي نركز عليه هو محور البيئة، منوهًا بأن محافظة الأقصر من أكثر المحافظات اهتمامًا بالحفاظ بالبيئة وذلك بحكم أنها محافظة سياحية وتاريخية ونسعى للحفاظ على هذه المورثات الثقافية.

ولفت إلى أن المنطقة الصناعية التابعة للمحافظة لها شروط محددة وخاصة وذلك للحفاظ على البيئة باعتبارها محافظة بيئية في المقام الأول.

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