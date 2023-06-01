أمطار وعاصفة رملية تضرب أنحاء المنوفية

تشهد محافظة المنوفية، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ، حيث شهدت أنحاء المحافظة سقوط أمطار خفيفة على بعض مراكز المحافظة، وشهد مركز شبين الكوم وتلا والباجور والسادات وأشمون رياحا مثيرة للأتربة، صحبها هطول أمطار خفيفة.

وبدأ صباح اليوم، ظهور سحب حجبت أشعة الشمس على جميع أنحاء محافظة المنوفية، تبعتها رياح مثيرة للأتربة، تبعتها أمطار خفيفة على بعض المراكز، منها: شبين الكوم، وتلا، والباجور، ومنوف، والسادات، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة، وبالأخص شهد مركز ومدينة السادات عاصفة رملية أدت إلى حجب الرؤية.