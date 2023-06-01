بعد اعترافه بتعاطيه المخدرات.. الأمير هاري مهدد بمنعه من دخول أمريكا

ادعى خبراء قانونيون أن الأمير هاري قد يُمنع من العودة إلى الولايات المتحدة من قبل أي مسؤول حدودي، كان على علم بتعاطيه للمخدرات كما ذكر سيرته الذاتية "سبير" التي نشرها في وقت سابق من العام الحالي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه يمكن لمسؤولي الحدود استجوابه في هذا الشأن، إذا لم يعلن ذلك في استمارة طلب التأشيرة.

- الأمير هاري مهدد بالمنع من دخول الولايات المتحدة

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن هذا يعني أنه يمكن منع دوق ساسكس من العودة إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل بعد رحلته إلى لندن حيث يقاضي شركة "ميرور جروب نيوز بيبرز" الإعلامية بسبب مزاعم اختراق هاتفه.

وتابعت أن هذه الاكتشافات تأتي بعد أن ظهر أن الحكومة الأمريكية ستمثل أمام محكمة فيدرالية، يوم الثلاثاء المقبل، للرد على أسئلة بخصوص طلب هاري للحصول على تأشيرة بعد أن اعترف بتعاطي الكوكايين والقنب والفطر السحري.

و تقاضي مؤسسة التراث، ومقرها واشنطن العاصمة، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجبار المسؤولين على الإفراج عن ملفات الهجرة الخاصة بالدوق.

قال ريموند جي لحود، محامي الهجرة في نوريس ماكلولين، إنه يمكن منع هاري من العودة إلى الولايات المتحدة إذا علم حرس الحدود بتعاطيه المخدرات.

قال لحود: "في كل مرة يأتي فيها إلى الولايات المتحدة، من المفترض أن يمر عبر الجمارك وحماية الحدود (CBP)".

وتابع المحامي "يُطرح على كل شخص أجنبي قبل دخوله الولايات المتحدة أسئلة بشأن تعاطيه المخدرات، وما إذا كان لديه سجل في التعاطي أم لا، وإذا ما اتضح أنه يتعاطى المخدرات يُمنع من دخول الولايات المتحدة".