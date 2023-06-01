الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يناقش خطة التوسع فى إنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا، اليوم، في مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع قيادات معهد المحاصيل الحقلية وذلك لمناقشة خطة الوزارة في إنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والذرة والأرز، والجهود المبذولة في هذا الشأن.

 وأكد القصير، خلال الاجتماع، أنه في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فإن الوزارة تتوسع في إنتاج التقاوى الجيدة المعتمدة التي تحقق أعلى إنتاجية، مؤكدا أن ذلك يأتي أيضا في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ورفع مستوى معيشة المزارعين.

وقال وزير الزراعة إن السنوات القليلة الماضية شهدت مصر طفرة للوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح الذى حدثت فيه قفزة كبيرة ولأول مرة، حيث تم إنتاج تقاوى عام 2021 حوالي 45 ألف طن من التقاوي المعتمدة وكانت نسبة التغطية لا تتعدى 35%، وفى عام 2022 وصلت إلى 96 ألف طن بنسبة تغطية مع جميع الجهات المنتجة للتقاوى المعتمدة إلى 71% وهذا العام تستهدف الوزارة إلى الوصول إلى نسبة تغطية 100% مع وجود فائض استراتيجي لتصدير السوق الخارجية. 

وناقش الاجتماع أيضا جهود وخطة الدولة في مجال مكافحة دودة الحشد الخريفية باعتبارها اخطر الآفات التى توجه محصول الذرة.

حضر الاجتماع الدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل السابق، والدكتور مجاهد عمار، القائم بأعمال مدير المعهد، والدكتور علاء خليل، رئيس قسم الذرة، والدكتور حاتم الحمادي، القائم بأعمال وكيل المعهد ورئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والدكتور خالد جاد، عضو الحملة القومية للقمح.

مكتبة بالعاصمة الإدارية وزير الزراعة يناقش خطة المحاصيل

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