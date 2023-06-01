تداول 14845 طن بضائع و24 سفينة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة ، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

و بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14845 طنا، تشمل 3700 طن رمل و 2200 طن يوريا صب، و4550 طن ملح و 4395 طن بضائع متنوعة .

- تفاصيل حركة الوارد

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 78282 طنا، تشمل 8791 طن خردة و 1617 طن نواتج تقطير و15083 طن فول صويا، و9703 طن كسب فول صويا و 7820 طن أبلاكاش، و 1099 طن خشب زان و 18248 طن ذرة و 1000 طن كسب عباد و 11843 طن قمح و 3078 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1782 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3257 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 146649 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192045 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية و أكتوبر ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5215 شاحنة .