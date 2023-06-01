الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 14845 طن بضائع و24 سفينة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة ، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

و بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14845 طنا، تشمل 3700 طن رمل و 2200 طن يوريا صب، و4550 طن ملح و 4395 طن بضائع متنوعة .

- تفاصيل حركة الوارد

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 78282 طنا،  تشمل 8791 طن خردة و 1617 طن نواتج تقطير و15083 طن فول صويا، و9703 طن كسب فول صويا و 7820 طن أبلاكاش، و 1099 طن خشب زان و 18248 طن ذرة و 1000 طن كسب عباد و 11843 طن قمح و 3078 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1782 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3257 حاوية مكافئة
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 146649 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192045 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم  قادمين من الإسكندرية و أكتوبر ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5215 شاحنة .

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