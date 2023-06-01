الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تبحث تجهيز الديوان العام كمبنى أخضر ذكي

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم الخميس، جولة ميدانية، تفقدت خلالها موقع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة لمتابعة الأعمال الجارية به و أيضًا تطوير كورنيش النيل ، حيث رافقها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وفى هذا السياق، اطلعت محافظ  دمياط على الموقف التنفيذي للمشروع و آخر التطورات بإنشاء النصب التذكاري وكذلك تطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة ، كما بحثت خطة فرش المبنى وآلية إعداد دراسة لتجهيزه كمبنى أخضر ذكى.

كما اطلعت أيضًا على الملامح الرئيسية للمراحل المقبلة وفقًا لخطوات محددة ومتوازية ، حيث أكدت " محافظ دمياط " على الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لتحقيق محاور المخطط المتكامل الذى تم اعداده لإنشاء مبنى الديوان بما يتناسب مع المعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية وكذلك تطوير المنطقة المحيطة والتي لم تشهد أي أعمال تطوير منذ فترة زمنية طويلة .

كما ترأست  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،اجتماعًا جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و المستشار هيثم غندور المستشار القانوني للمحافظة و ممثل الشركة المشغلة لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور " و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور وكذلك مديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتابعت محافظ دمياط خلال الاجتماع منظومة العمل داخل مصنع أبو جريدة ، و انتظام عملية توريد القمامة من المراكز والمدن الى المصنع لتنفيذ عملية التدوير ، كما بحثت آلية تخطى كافة المعوقات التي تواجه تلك المنظومة وكذلك الموقف الخاص بمنظومة الحماية المدنية و صيانة المعدات من قبل الشركة المشغلة طبقًا لجدول زمني محدد.

وناقشت" المحافظ " عدد من المقترحات المطروحة فى إطار الملامح المستقبلية للوصول إلى افضل الأساليب والدراسات لرفع كفاءة منظومة العمل داخل المصنع بما يتفق مع الجوانب البيئية و الاقتصادية والمعايير الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة ، مؤكدة على أهمية الإشراف المستمر على المنظومة بالكامل .

محافظ دمياط محافظة دمياط ديوان عام منال عوض أخضر

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

سقوط لافتة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر.. وتوقف تام بحركة المرور (صور)

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية