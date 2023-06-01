محافظ دمياط تبحث تجهيز الديوان العام كمبنى أخضر ذكي

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم الخميس، جولة ميدانية، تفقدت خلالها موقع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة لمتابعة الأعمال الجارية به و أيضًا تطوير كورنيش النيل ، حيث رافقها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وفى هذا السياق، اطلعت محافظ دمياط على الموقف التنفيذي للمشروع و آخر التطورات بإنشاء النصب التذكاري وكذلك تطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة ، كما بحثت خطة فرش المبنى وآلية إعداد دراسة لتجهيزه كمبنى أخضر ذكى.

كما اطلعت أيضًا على الملامح الرئيسية للمراحل المقبلة وفقًا لخطوات محددة ومتوازية ، حيث أكدت " محافظ دمياط " على الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لتحقيق محاور المخطط المتكامل الذى تم اعداده لإنشاء مبنى الديوان بما يتناسب مع المعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية وكذلك تطوير المنطقة المحيطة والتي لم تشهد أي أعمال تطوير منذ فترة زمنية طويلة .

كما ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،اجتماعًا جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و المستشار هيثم غندور المستشار القانوني للمحافظة و ممثل الشركة المشغلة لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور " و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور وكذلك مديري عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتابعت محافظ دمياط خلال الاجتماع منظومة العمل داخل مصنع أبو جريدة ، و انتظام عملية توريد القمامة من المراكز والمدن الى المصنع لتنفيذ عملية التدوير ، كما بحثت آلية تخطى كافة المعوقات التي تواجه تلك المنظومة وكذلك الموقف الخاص بمنظومة الحماية المدنية و صيانة المعدات من قبل الشركة المشغلة طبقًا لجدول زمني محدد.

وناقشت" المحافظ " عدد من المقترحات المطروحة فى إطار الملامح المستقبلية للوصول إلى افضل الأساليب والدراسات لرفع كفاءة منظومة العمل داخل المصنع بما يتفق مع الجوانب البيئية و الاقتصادية والمعايير الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة ، مؤكدة على أهمية الإشراف المستمر على المنظومة بالكامل .