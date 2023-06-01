بات النجم الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب وسط ريال مدريد، قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ27 عامًا، رفقة ريال مدريد في 30 يونيو الجاري.

ريال مدريد يُفاضل بين 3 لاعبين لخلافة ماركو أسينسيو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يستهدف ثلاث لاعبين للمُفاضلة بينهم، لتعويض الرحيل المحتمل للاعب ماركو أسينسيو في الصيف.

وأفادت الصحيفة في تقريرها، أن ريال مدريد يفكر في عودة براهيم دياز المُعار إلى صفوف ميلان الإيطالي، لخلافة أسينسيو في خط وسط الميدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي ميلان تتمسك بخدمات براهيم دياز، وكذلك اللاعب يرغب في البقاء في صفوف الفريق، الأمر الذي قد يُعقد من مهمة عودته إلى النادي الملكي.

أما الاسم الثاني الذي يتواجد على طاولة ريال مدريد، هو موسى ديابي، لاعب باير ليفركوزن الألماني، الذي تألق بشكل كبير رفقة ناديه في الموسم المنصرم 2022-2023، حيث سجل 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في الدوري الألماني.

ويُجيد اللاعب الفرنسي، صاحب الـ23 عامًا، اللعب في مركز الجناح، كما يتميز بالسرعة والقوة البدنية.

وكشفت الصحيفة الإسبانية عن الاسم الثالث، وهو كريم أديمي، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، الذي توهج أيضًا مع ناديه هذا الموسم، حيث خاض 24 مباراة في الدوري الألماني، سجل خلالهم 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ونوّهت الصحيفة، أن الشاب الألماني، صاحب الـ21 عامًا، يتميز باللعب بالقدم اليسرى، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع دورتموند في يونيو 2027.

يذكر أن ماركو أسينسيو قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2018، أي منذ 8 سنوات، قادمًا من ريال مايوركا، مقابل 3.5 ملايين يورو، ولعب موسمًا واحدًا معارًا إلى إسبانيول، وحصد جميع الألقاب الممكنة مع الميرنجي.

ويُعد ماركو أسينسيو محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، على رأسها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي.