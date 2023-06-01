الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مشاركة الكنيسة الأرثوذكسية في اليوم العالمي لمكافحة التبغ

الكنيسة
الكنيسة

استضاف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء، اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في اللقاء العلمي الذي أقيم بأحد مراكز عزيمة لعلاج وتأهيل مرضي الإدمان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ.

واستقبل الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأنبا ميخائيل الأسقف العام ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، والأب القس موسى فتحي سكرتير اللجنة، وأعضاء اللجنة، حيث تم خلال اللقاء عرض بعض من مجهودات الصندوق وكذلك برامج الوقاية وعلاج الإدمان.

وحرص أعضاء اللجنة المجمعية على تفقد مركز "عزيمة" بصفته صرح جديد يقدم خدمة متميزة للمصريين.

وشارك في اللقاء مجموعة من الآباء الكهنة والخدام المهتمين بهذا المجال.

وزير التضامن الاجتماعي مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مكافحة وعلاج الإدمان والتعاط مكافحة التبغ مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مناسبة اليوم العالمي مكافحة وعلاج الإدمان مكافحة الإدمان

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