الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لابتزاز الفتيات.. ضبط شاب أنشأ صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات، فرع شرق الدلتا بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من إلقاء القبض على مواطن مقيم بدائرة مركز أبو حماد، لقيامه بابتزاز عدد من الفتيات بإنشاء حسابات وهمية لهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

و تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا، بلاغات ضد مواطن ، لقيامه بإدارة حسابات وهمية على  موقع التواصل الاجتماعي وابتزاز عدد من الفتيات، نطاق مركز أبوحماد، من خلال قيامه بأخذ صور خاصة لهن من حساباتهم  الشخصية على التواصل الاجتماعي وإنشاء صفحات وهمية بالصور بأسمائهن وابتزازهن مقابل مبالغ مالية.

- تشكيل فريق بحث لضبط المتهم

تم تشكيل فريق بحث باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع شاب دائرة مركز أبو حماد وتبين من التحريات صحة البلاغ المقدم، وتمكنت مأمورية من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الالكترونية، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة أبوحماد من تحديد وضبطه وتبين أنه  مقيم نطاق مركز أبوحماد.

 و بتفتيشه عثر بهاتفه المحمول خاصته على دلائل أثار تؤكد صحة البلاغات، وتبين أن المتهم سبق وقضى عقوبة فى قضية ابتزاز إلكتروني، وعاد لنشاطه الإجرامي مرة ثانية بعد خروجه من السجن.

 وتم التحفظ عليه وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على على ذمة التحقيقات.

ضباط الإدارة العامة مباحث تكنولوجيا المعلومات مديرية أمن الشرقية مركز أبوحماد مواقع التواصل الاجتماعي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

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