إخماد حريق مجمع الإسماعيلية الطبي.. والمرضى آمنون

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع قبل قليل، في مخزن مجمع الإسماعيلية الطبي.

وتلقي اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة، يفيد بورود بلاغ من إدارة مجمع الإسماعيلية الطبي، باندلاع حريق في مخزن مجمع الإسماعيلية الطبي- التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية -، وبدأ العاملين في المجمع التعامل الفوري مع الحريق ومحاولة إخماده ومنع امتداده لحين وصول رجال الحماية المدنية، وعلى الفور انتقلت رجال الحماية المدنية لمكان الحريق.

فيما كشفت مصادر أن الحريق في مخزن المجمع فقط، ولم يتمد لأي غرف مجاورة، مؤكدًا أن الحريق بعيدًا عن أماكن المرضى، والوضع العام مستقر ولا قلق على المرضى.