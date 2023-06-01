الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عودة العمل بمقار نيابات شمال سيناء بعد 8 سنوات من نقلها لمحكمة الإسماعيلية

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

يبدأ اليوم العمل بقرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 2944 لسنة 2023 بشأن إنهاء العمل بقراره السابق الصادر فى 2015 بنقل مقار نيابات شمال سيناء الكلية إلى مقر محكمة الإسماعيلية الابتدائية، وإعادتها إلى مقرها بعد 8 سنوات بمحكمة شمال سيناء الابتدائية بضاحية السلام بمدينة العريش.

وكان الجريدة الرسمية نشرت فى 10 مايو قرار وزير العدل، رقم 2944 لسنة 2023، والذى تضمن انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 4105 لسنة 2015 الصادر فى 21 مايو 2015 بنقل مقار نيابات شمال سيناء الكلية إلى مقر محكمة الإسماعيلية الابتدائية، وإعادتها إلى مقرها بمحكمة شمال سيناء الابتدائية- ضاحية السلام- بمدينة العريش.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4105 لسنة 2015.

وتضمن القرار أنه على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الخميس 1 يونيو 2023.

المستشار عمر مروان وزير العدل محكمة شمال سيناء الابتدائية

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