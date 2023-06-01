أوسوريو يشيد بأداء فتوح ويقرر مشاركته بمركز الوسط المدافع المباريات المقبلة

قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدفع باللاعب أحمد فتوح في مركز خط الوسط المدافع على الدائرة ليكون ضمن التشكيل الأساسي للفريق في هذا المركز خلال المباريات المقبلة، رغم أن فتوح مركزه الاصلي هو الظهير الأيسر أو الجناح الأيسر.

ولكن أوسوريو اكتشف فتوح في خط الوسط على الدائرة حيث دفع به في مباراة الزمالك الأخيرة أمام طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الزمالك 2/ صفر في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع 23 للدوري الممتاز لكرة القدم.

‏ورغم عودة أحمد فتوح التشكيل الأساسي بعد غياب طويل بسبب الإصابة ومشاركته في مركز خط الوسط المدافع وهو مركز جديد عليه، الا ان فتوح قدم عرضا قويا وظهر بمستوى جيد في خط الوسط مما ابهر "أوسوريو"، و جعله يشارك في المباراة طوال الـ90 دقيقة رغم أنه ما زال عائد من الإصابة ولم يصل لي فورمته العليا.

- المدير الفني للزمالك يشيد بأداء فتوح

وأشاد أوسوريو، بأداء فتوح في مركزه الجديد مؤكداً أن مشاركته في هذا المركز فرق كثيرا مع الزمالك في المباراة وقرر الدفع به في الوسط المدافع في كل المباريات القادمة ولن يعود مرة أخرى إلى مركز الظهير الأيسر في ظل طريقة اللعب الجديدة.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة يحتل بها المركز الرابع في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة يحتل بها المركز السادس عشر.