التحقيق فى العثور على جثة فتاة ملقاة وسط الشارع بالخليفة

تباشر نيابة الخليفة والمقطم الجزئية تحقيقاتها الموسعة بعد العثور على جثة فتاة ملقاة في الشارع بمنطقة الخليفة.

واستعان رجال المباحث بخبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لجمع الأدلة ورفع البصمات من على ملابس المجني عليه.

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة فتاة في ظروف غامضة بـ منطقة الخليفة.

وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الخليفة يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة فى العقد الثالث من عمرها بمنطقة الخليفة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.