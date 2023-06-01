إبعاد تشادي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 900 لسنة 2023، الذي ينص على إبعاد تشادي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء في القرار، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 8/ 5/ 2023 بشأن طلب إبعاد تشادي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

تقرر في المادة الأولى بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو MAHAMAT YOUSSOUF IBRAHIM تشادي الجنسية.

كما جاء في المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.