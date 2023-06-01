الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثتي رضيعين بالقمامة بالوايلي وعين شمس

جثة رضيع
جثة رضيع

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثتي رضيعين بالقمامة بمنطقتي الوايلي وعين شمس.

البداية بتلقي قسم شرطة الوايلي بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل رضيع  ملقى في أحد مقالب القمامة بمنطقة العباسية، ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل حديث الولادة ولا يوجد به إصابات ظاهرية وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة.

وفى عين شمس تجرى أجهزة الأمن بالقاهرة تحريات لحل لغز العثور على جثة طفل حديث الولادة آخر في صندوق قمامة، وتم نقل الطفلين لمشرحة زينهم، ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة لضبط الواقعتين لضبط المتهمين. 

أجهزة الأمن بالقاهرة رضيعين بالقمامة قسم شرطة الوايلي

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