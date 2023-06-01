"فر هاربًا".. جهود مكثفة لضبط سائق المقطورة المتسبب فى تفحم ميكروباص أكتوبر

يكثف رجال مباحث الجيزة، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث، من جهودهم للقبض على سائق المقطورة الهارب عقب تسببه في تفحم سيارة ميكروباص ومصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وشهد الطريق الأوسطي بالجيزة حادثا مروعا عقب تفحم سيارة ميكروباص بالكامل، ما أدى إلى مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين، بحسب مصدر أمني.

وتلقى رجال الحماية المدنية بالجيزة إخطار بحريق أدى لتفحم ميكروباص أجرة بالكامل علىالطريق الأوسطي أمام مشروع أبناء الجيزة بأكتوبر.

وتم الدفع بسيارة إطفاء وجارٍ السيطرة على الحريق وحصر الضحايا، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين ومحاولة إسعافهم وبيان وجود وفيات من عدمه.

وبإخطار اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة أمر باستعجال التحريات حول الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة أن سبب تفحم سيارة ميكروباص على طريق الواحات هو اصطدام سيارة بمقطورة بها من الخلف ما أدى إلى انفجار تانك الغاز الطبيعي.