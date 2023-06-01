الجارديان: بريطانيا والولايات المتحدة على وشك السقوط فى ركود اقتصادى

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن بريطانيا والولايات المتحدة على وشك السقوط في ركود اقتصادي بسبب معدلات التضخم وتكاليف الاقتراض المرتفعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك توقعات متشائمة بأن زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية سوف يؤدى إلى تقويض نمو الاقتصادات العالمية الكبرى في دول مجموعة العشرين.

وحذرت وكالة التصنيف الرائدة موديز من أن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض من شأنه أن يدفع اقتصادات المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة إلى الركود.

وفي توقعات متشائمة للنمو عبر اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة، قالت إن زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية على جانبي المحيط الأطلسي من المتوقع أن تؤثر على النمو الاقتصادي هذا العام.

وقالت موديز في تقرير لها: "نتوقع نموًا ضعيفًا للغاية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية على وجه الخصوص، بما في ذلك الركود المعتدل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، وركود النشاط الاقتصادي في فرنسا وإيطاليا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه البنوك المركزية الأكثر نفوذًا في العالم إخراج التضخم المرتفع من النظام من خلال أصعب جولة من زيادات أسعار الفائدة منذ عقود، وسط مخاوف من احتمال استمرار الضغط على مستويات المعيشة.

وكشفت التقديرات الرسمية عن صورة مختلطة في جميع أنحاء منطقة اليورو، مما يؤكد التحدي الذي يواجه البنك المركزي الأوروبي، بعد أن تراجع التضخم الفرنسي إلى أدنى مستوى له في عام لكن إيطاليا تجاوزت توقعات المحللين.

وانخفض معدل التضخم السنوي في فرنسا بأكثر من المتوقع إلى 6٪ في مايو، انخفاضًا من 6.9٪ في أبريل، وانخفض التضخم بنسبة أقل بكثير مما كان متوقعًا في إيطاليا ليقف عند 8.1٪ في مايو، انخفاضًا من 8.7٪ في الشهر السابق.

وانخفض التضخم الألماني بأكثر من المتوقع إلى 6.3٪، منخفضًا من 7.6٪ في الشهر السابق، وجاءت هذه الأرقام في أعقاب انخفاض أكبر من المتوقع في إسبانيا، مع انخفاض التضخم إلى 2.9٪، مما زاد الآمال في أن ضغوط الأسعار في جميع أنحاء منطقة اليورو قد تهدأ بسرعة هذا العام.

ومن المقرر أن تصدر التقديرات الرسمية للكتلة المكونة من 20 دولة اليوم الخميس.

قال روري فينيسي، الخبير الاقتصادي في شركة أكسفورد إيكونوميكس الاستشارية: "مع مفاجأة التضخم في الاتجاه الهبوطي في ألمانيا وفرنسا، من المحتمل أن يكون التضخم في منطقة اليورو قد انخفض أكثر من المتوقع في مايو، أقرب إلى 6٪ من 7٪ في أبريل، وإذا فاجأ التضخم في يونيو بالجانب السفلي، فإن فرص رفع سعر الفائدة في يوليو ستتضاءل بشكل كبير ".

وحذرت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، هذا الشهر من أن البنك المركزي في منطقة اليورو لا يزال لديه المزيد من الأرضية ليغطيها بشأن أسعار الفائدة، بعد زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة إلى 3.25٪، وقالت نحن لا نتوقف، وهذا واضح جدًا.

وكشفت الأرقام الرسمية المعدلة لألمانيا الأسبوع الماضي، عن أن البلاد انزلقت إلى الركود في بداية هذا العام في حين أن القلق يتزايد أيضًا بشأن قوة اقتصادات المملكة المتحدة والولايات المتحدة.