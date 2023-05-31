الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حرائق الغابات تجبر الآلاف على النزوح من منازلهم في كندا

حرائق الغابات
حرائق الغابات

قال مسؤولون في مقاطعة نوفا سكوتيا في كندا، إن حرائق الغابات غير المسبوقة التي أجبرت الآلاف على النزوح من منازلهم، ستستمر في الازدياد على الرغم من "المياه وقوة العضلات الخام والقوة الجوية" التي تنشرها فرق الإطفاء.

حتى يوم الأربعاء، اشتعلت أكثر من 20 ألف هكتار من المقاطعة البحرية، بما في ذلك ثلاثة حرائق اعتبرت خارجة عن السيطرة. لا يزال أكثر من 18000 شخص تحت أوامر الإجلاء خارج هاليفاكس، أكبر مدينة في المنطقة. ودمرت النيران أكثر من 200 مبنى أغلبها منازل. لم يتم تسجيل أي وفيات.

وشهدت الظروف الحارة والجافة والرياح حريق بالقرب من مجتمع تانتالون يصل إلى 837 هكتارًا. من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 30 درجة مئوية هذا الأسبوع ، مما يعطي القليل من الراحة لأطقم العمل المنهكة.

وقال ديفيد ستيفز من إدارة الموارد الطبيعية في نوفا سكوشا للصحفيين: "اليوم قد يكون يوما صعبا للغاية"، مضيفا: "اليوم يمكن أن يكون يومًا خطيرًا جدًا على الناس على الأرض."

قال ديف ميلدرم، نائب رئيس هيئة الإطفاء والطوارئ الإقليمية في هاليفاكس، إن الطواقم المنهكة تستخدم "الماء وقوة العضلات الخام والقوة الجوية" لمكافحة الحرائق منذ يوم الأحد، باستخدام ثلاث طائرات هليكوبتر ورجال إطفاء من المدينة والمقاطعة والإدارة الوطنية. دفاع. حتى بعد أربعة أيام ، ظلت الحرائق خارجة عن السيطرة.

سكوتيا كندا الالاف النزوح الازدياد فرق الإطفاء المياه العضلات الخام

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