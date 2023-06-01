إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة إثر وقوع حادث مرورى فى البحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث تصادم ميكروباص مع ربع نقل عند الكيلو ١٤٣ طريق محور الضبعة تجاه القاهره، بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى وادى النطرون، لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي بدائرة المركز ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة" محمد ت. م" ٥٥ سنة مقيم بناحية محافظة المنيا ، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم،" محمد ع. م"٢١ سنة مقيم بناحية محافظة المنوفية بكدمات متفرقة بالجسم" أحمد م. ع"٢٤ سنة مقيم بناحية محافظة المنوفية بكدمات متفرقة بالجسم، "محمد ا. ع"٢٦ سنة مقيم بناحية محافظة المنوفية بكدمات متفرقة بالجسم، "مصطفي ح. ع "٣٣ سنة مقيم بناحية محافظة المنوفية بكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.