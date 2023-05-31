السجن 7 سنوات لميكانيكي هتك عرض طالب في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامه بهتك عرض طالب.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة احمد عبد الوهاب.

ترجع أحداث القضية رقم 2799 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، ببلاغ ضد المتهم بقيامه بخطف المجني عليه والتعدي عليه بالعقار محل سكنه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط قسم شرطة العامرية اول ، أنه أثناء صعود المجني عليه " م.ا.م" طالب، علي سلم العقار محل سكنه ، فطلب منه المتهم " ك.ع.م" ميكانيكي ، أن يقوم المجني عليه ببيع له شيئا وطلب منه الحضور لشقته السكنية لإحضار النقود المطلوبة، وبينما كان المجني عليه يقف علي باب الشقة حذبة المتهم للدخل والتعدي عليه ، وهدده بالإيذاء أن أخبر أحد من ذويه بالواقعة ، وعند قيام المجني عليه بإبلاغ أسرته، قاموا بتحرير محضر ضد المتهم.

وبالعرض على النيابة تولت التحقيق، وتبين أن المتهم قد خطف المجني عليه بالتحايل والتعدي عليه، وأنه قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية وأصدرت حكمها سالف الذكر.