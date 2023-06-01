الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن سعادته باستقبال  رئيس وزراء دولة فلسطين محمد أشتية، في مقر الجامعة والوفد الرفيع المصاحب.

وقال أبو الغيط في تغريدة على موقع "تويتر":" تبادلنا وجهات النظر حول متابعة مخرجات قمة جدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية"، مؤكداً على دور الجامعة على حشد الدعم بين الدول الصديقة على مستوى العالم لزيادة مساحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

و تابع المين العام لجامعة الدول العربية، " اتفقنا على ضرورة العمل على فضح المواقف المتشددة والممارسات المنفلتة للحكومة الإسرائيلية التي تناقض الأسس المتعارف عليها عالمياً لتحقيق التسوية المنشودة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رئيس وزراء فلسطين محمد اشتيه

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