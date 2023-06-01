انطلاق فعاليات مبادرة “اعرف قدر نبيك” بمطروح

عقدت اليوم، مديرية أوقاف مطروح لقاءها الأول ضمن فعاليات مبادرة (اعرف قدر نبيك صلى الله عليه وسلم ) والتي أطلقتها وزارة الأوقاف من بداية الأسبوع الجاري وتستمر حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٣ تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



وقال الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إننا إذا أردنا الحديث عن قدر نبينا صلى الله عليه وسلم فيكفينا الله في عليائه قد جعل طاعته طاعة لله ومبايعته مبايعة لله، والاحتكام إليه رضاءً من شروط استكمال الإيمان وأمرنا بالتأدب معه والاستجابة لدعوته لتتحقق لنا الحياة الطيبة وحديثنا ليس تذكيرا بالنبي ولا رفعا لقدره لأن الذي تولى رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأولين و الآخرين وعرف الناس بقدره هو ربه سبحانه { أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ (١) وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ (٢) ٱلَّذِیۤ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ (٣) وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ (٤) }.



وأوضح أن الله تعالى خص هذا النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يخص به سواه فما ذاك إلا تعزيزا وتأكيدا لمكانته وعظمته وقدره صلى الله عليه وسلم ، فإن نبينا هيئ الكون من أجل بعثته وإيذانا بنبوته ، لا يماري في مكانته إلا من ران على قلبه وغاب عقله ، نبي هو دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام وبشر به عيسى واتم به جميع الأنبياء { رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِیهِمۡ رَسُولࣰا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوا۟ عَلَیۡهِمۡ ءَایَـٰتِكَ وَیُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَیُزَكِّیهِمۡۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِیزُ ٱلۡحَكِیمُ } { وَإِذۡ قَالَ عِیسَى ٱبۡنُ مَرۡیَمَ یَـٰبَنِیۤ إِسۡرَ ٰ⁠ۤءِیلَ إِنِّی رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَیۡكُم مُّصَدِّقࣰا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیَّ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَمُبَشِّرَۢا بِرَسُولࣲ یَأۡتِی مِنۢ بَعۡدِی ٱسۡمُهُۥۤ أَحۡمَدُۖ فَلَمَّا جَاۤءَهُم بِٱلۡبَیِّنَـٰتِ قَالُوا۟ هَـٰذَا سِحۡرࣱ مُّبِینࣱ } بل وأعطي من الآيات والمعجزات ما لم يُعْطَ أحد من الأنبياء مما يدل على علو قدره ، وشفوفية مرتبته وعظيم مكانته .



وأضاف أنه في الحديث المتفق عليه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { أعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌ قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس كافة " وعن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: { أنا أول الناس يشفع يوم القيامة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة }.



وتابع أنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: { أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشقُّ عنه القبر، وأول شافع وأول مُشفع }.



وختم فضيلته اللقاء ببعض أبيات من بردة الإمام البصيري متحدثاً عن عظمته صلى الله عليه وسلم فهو الذي تم معناه وصورتـه ثم اصطفاه حبيباً بارئُ النسم منزهٌ عن شريكٍ في محاسـنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعثه النصارى في نبيهـم واحكم بماشئت مدحاً فيه واحتكـم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظـم فإن فضل رسول الله ليس لـه حدٌّ فيعرب عنه ناطقٌ بفم.

جاء ذلك بحضور الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة باوقاف مطروح والشيخ عبد العزيز خزيمة مدير عام منطقة مطروح الأزهرية و الشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات باوقاف مطروح والشيخ أنور بسيوني مسؤول الثقافة بمديرية أوقاف مطروح والكابتن صالح يونس مدير النادي الاجتماعي وعددا من قيادات وأئمة المديرية والإدارات الفرعية بأوقاف مطروح .



انطلاق فعاليات مبادرة “اعرف قدر نبيك” بمطروح

انطلاق فعاليات مبادرة “اعرف قدر نبيك” بمطروح