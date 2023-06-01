الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة “اعرف قدر نبيك” بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 عقدت اليوم، مديرية أوقاف مطروح لقاءها الأول ضمن فعاليات مبادرة (اعرف قدر نبيك صلى الله عليه وسلم ) والتي أطلقتها وزارة الأوقاف من بداية الأسبوع الجاري وتستمر حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٣ تحت رعاية  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.


وقال الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إننا إذا أردنا الحديث عن قدر نبينا صلى الله عليه وسلم فيكفينا الله في عليائه قد جعل طاعته طاعة لله ومبايعته مبايعة لله، والاحتكام إليه رضاءً من شروط استكمال الإيمان وأمرنا بالتأدب معه والاستجابة لدعوته لتتحقق لنا الحياة الطيبة وحديثنا ليس تذكيرا بالنبي ولا رفعا لقدره لأن الذي تولى  رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأولين و الآخرين وعرف  الناس بقدره هو ربه سبحانه { أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ (١) وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ (٢) ٱلَّذِیۤ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ (٣) وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ (٤) }.


وأوضح أن الله تعالى خص هذا النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يخص به سواه فما ذاك إلا تعزيزا وتأكيدا لمكانته وعظمته وقدره صلى الله عليه وسلم ، فإن نبينا هيئ الكون من أجل بعثته وإيذانا بنبوته ، لا يماري في مكانته إلا من ران على قلبه وغاب عقله ، نبي هو دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام وبشر به عيسى واتم به جميع الأنبياء { رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِیهِمۡ رَسُولࣰا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوا۟ عَلَیۡهِمۡ ءَایَـٰتِكَ وَیُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَیُزَكِّیهِمۡۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِیزُ ٱلۡحَكِیمُ } { وَإِذۡ قَالَ عِیسَى ٱبۡنُ مَرۡیَمَ یَـٰبَنِیۤ إِسۡرَ ٰ⁠ۤءِیلَ إِنِّی رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَیۡكُم مُّصَدِّقࣰا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیَّ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَمُبَشِّرَۢا بِرَسُولࣲ یَأۡتِی مِنۢ بَعۡدِی ٱسۡمُهُۥۤ أَحۡمَدُۖ فَلَمَّا جَاۤءَهُم بِٱلۡبَیِّنَـٰتِ قَالُوا۟ هَـٰذَا سِحۡرࣱ مُّبِینࣱ } بل وأعطي من الآيات والمعجزات ما لم يُعْطَ أحد من الأنبياء مما يدل على علو قدره ، وشفوفية مرتبته وعظيم مكانته .


وأضاف أنه في الحديث المتفق عليه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { أعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌ قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس كافة " وعن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: { أنا أول الناس يشفع يوم القيامة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة }. 


وتابع أنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: { أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشقُّ عنه القبر، وأول شافع وأول مُشفع }.


وختم فضيلته اللقاء ببعض أبيات من بردة الإمام البصيري متحدثاً عن عظمته صلى الله عليه وسلم فهو الذي تم معناه وصورتـه ثم اصطفاه حبيباً بارئُ النسم منزهٌ عن شريكٍ في محاسـنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعثه النصارى في نبيهـم واحكم بماشئت مدحاً فيه واحتكـم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظـم فإن فضل رسول الله ليس لـه  حدٌّ فيعرب عنه ناطقٌ بفم. 

 

جاء ذلك بحضور الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية  والشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة باوقاف مطروح والشيخ عبد العزيز خزيمة مدير عام منطقة مطروح الأزهرية و الشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات باوقاف مطروح والشيخ  أنور بسيوني مسؤول الثقافة بمديرية أوقاف مطروح والكابتن صالح يونس مدير النادي الاجتماعي وعددا  من قيادات وأئمة المديرية والإدارات الفرعية بأوقاف مطروح .
 

انطلاق فعاليات مبادرة “اعرف قدر نبيك” بمطروح
انطلاق فعاليات مبادرة “اعرف قدر نبيك” بمطروح
انطلاق فعاليات مبادرة “اعرف قدر نبيك” بمطروح
انطلاق فعاليات مبادرة “اعرف قدر نبيك” بمطروح
انطلاق فعاليات مبادرة “اعرف قدر نبيك” بمطروح
انطلاق فعاليات مبادرة “اعرف قدر نبيك” بمطروح
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أوقاف مطروح مديرية أوقاف مطروح النادي الاجتماعي مطروح اعرف نبيك

الأكثر قراءة

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

"حياة كريمة" تطلق محاضرات مراجعات الثانوية العامة في السويس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة