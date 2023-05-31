تغيير اسم "القوى العاملة" إلى وزارة العمل

أعلنت وزارة القوى العاملة عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل".

وقال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في بيان اليوم، إن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، جاء في مادته الأولى استبدال اسم "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة "إلى "وزارة العمل" أينما ورد باللوائح والقرارات وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد"، كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.

جاء هذا القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة، وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وذكر بيان الوزارة أن هذا القرار التاريخي سيكون له مردود عربي ودولي إيجابي خاصة أن اسم وزارة العمل يتماشى مع معايير العمل الدولية، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه اسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل، وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.