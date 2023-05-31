جامعة أسيوط تنظم ندوة عن إدارة البيانات كنموذج لكسب الإيرادات

نظم مركز التنمية المستدامة بجامعة أسيوط، ندوة بعنوان: "مقدمة في إدارة البيانات كنموذج لكسب الإيرادات من خلال تنفيذ التقنيات الحديثة".

وحاضر فيها المهندسة عزة محمود عبده خبير إدارة البيانات، وعضو مؤسس في جمعية بيانات مصر وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور عادل عبده مدير المركز.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط: إن الندوة تناقش موضوعاً يصب في قلب المجريات والتحديات التي تواجه المجتمع، والمرتبط بقضايا العصر ومستجداته، وهو أهمية إدارة البيانات التي تعد أحد الركائز الأساسية؛ للحفاظ على خصوصية البيانات والمعلومات، مؤكدًا على حرص الجامعة على دعم الباحثين والمختصين في مجال إدارة البيانات من خلال توظيف التقنيات الحديثة في ظل رؤية مصر 2030، وتفعيل التحول الرقمي في مختلف قطاعات الجامعة؛ حيث يأتي على رأس أولويات استراتيجية عملها.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن هذه الندوة هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، والتي تستهدف التعريف بإدارة البيانات كأساس لمبادرات التحول الرقمي؛ لكسب الإيرادات من خلال التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أهمية إدارة البيانات في مساعدة الأفراد والمؤسسات علي تحسين استخدام البيانات في نطاق التنظيم ، وانخفاض احتمالية حدوث خطأ بشري؛ وذلك لتحسين الخدمات المقدمة لكافة المواطنين .

ومن جانبه أشار الدكتور عادل عبده، إلى أن الندوة تتناول تعريف إدارة البيانات، وتطبيق التقنيات الحديثة، وفوائد حوكمة البيانات، واستراتيجيات إدارة البيانات، وتجارب بعض الدول العربية الأخرى في تطبيق أنظمة إدارة البيانات، وكيف أصبحت مطبقة بشكل كبير، بل وبشكل رسمي، موضحًا : إن الندوة تستهدف كافة المتخصصين والباحثين في مجال البيانات، وكيفية إدارتها، والإفادة منها؛ بوصفها مصدر دخل؛ لصالح الجهة التي تملك البيانات.

وفي سياق متصل، استعرضت المهندسة عزة محمود عبده - في مستهل أعمال الندوة- التوعية بأهمية إدارة البيانات التي تعد أحد الركائز الأساسية للمؤسسة؛ وذلك للحفاظ علي الخصوصية، مشيرةً إلى ضرورة تنمية الوعي بأهمية إدارة البيانات من خلال المشاركة في الندوات التوعوية، مستعرضةً رؤية ورسالة إيجيبت داما، وهي أحد فروع مؤسسة دولية مستقلة، غير هادفة للربح؛ للمتخصصين في التكنولوجيا وإدارة الأعمال، وتعني بتطوير مفاهيم وممارسات إدارة البيانات والمعلومات، والغرض الأساس منها؛ هو تعزيز فهم إدارة البيانات والمعلومات، وتطوير الممارسات؛ لدعم المؤسسة، وإدارة البيانات، وحوكمتها، وحماية البيانات الشخصية على مستوى المؤسسة، ودعم قطاعات وإدارات المؤسسة؛ لتطبيق سياسات وضوابط إدارة البيانات، فضلاً عن رفع الوعي وتنمية قدرات ومهارات منسوبي المؤسسة في مجال إدارة البيانات، وحماية البيانات الشخصية، داعيةً الراغبين في التسجيل في المؤسسة، أو معرفة معلومات أكثر عنها بالدخول على الرابط :

https://forms.office.com/r/VMhyfX6NWE

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