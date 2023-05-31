الشيخ خالد الجندي: لا يجوز وصف الشهيد بأنه ميت لهذا السبب (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجوز أبدا أن تصف النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن الرسول قد مات، ويجب أن نؤمن بما جاء في القرآن بأنه لا يجوز أيضًا أن يوصف الشهداء ومن علاهم بكلمة ميت، والدليل على ذلك، أن الله سبحانه وتعالى نبهك بألا تلفظ هذا اللفظ على الشهيد ومن علاه.

وأضاف، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc"، أن أبا بكر رضي الله عنه عندما قال "من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات"، فإنه لم يخرج عن سياق الأدب، ولكنه كان يبين في سياق العقيدة ما يسمى ببيان صحة التعلق، وبيانها من فساد التعلق.

وتابع: "لا يجوز أن تتكرر هذه اللفظة على لسانك من بعد أبو بكر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال بأن تقول الرسول قد مات، ويجب أن نحذر ذلك".