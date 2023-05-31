البابا تواضروس: السيد المسيح جاء لمصر للأمان

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إننا نحتفل في هذه الليلة بعيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر والذي نحتفل به منذ القرن الأول الميلادي، مضيفا أن دخول السيد المسيح إلى أرض مصر حدث وامتياز وانفراد يخص بلادنا الحبيبة مصر.

وأوضح قداسة البابا على هامش مؤتمر صحفي عقده في كنيسة أبو سرجة بمصر القديمة أن السيد المسيح ولد في فلسطين وبعد ميلاده بمدة قصيرة جاء إلى مصر مع السيدة العذراء مريم ويوسف النجار من أجل الأمان.

وأضاف أن السيد المسيح أول لاجئ وأول سائح يزور مصر ويتجول في شرقها وغربها، مؤكدا أن مصر أرض مباركة حيث زارت العائلة المقدسة أماكن عديدة منها مدن وقرى على ضفاف نهر النيل.

وأشار البابا إلى أن كل الكنائس الأرثوذكسية في العالم تحتفل بهذا اليوم، داعيا لمصر وللشعب المصري وأن يجعل الله كل حياتهم فرح وهنا وسعادة.

وتنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالية ضخمة لتذكار مجيء العائلة المقدسة إلى مصر، في كنيسة أبو سرجة بمصر القديمة مساء اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في تمام الساعة السابعة مساء.

وتستقبل كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، صباح الخميس 1 يونيو 2023، صلوات قداس عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، والذي يترأسه البابا وأعضاء المجمع المقدس.

يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد جلسات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يختتم جلساته الجمعة المقبلة بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وتحتفل الكنيسة في 1 يونيو 2023، بذكرى دخول السيدة مريم العذراء والسيد المسيح إلى مصر، ضمن مسار العائلة المقدسة في الهروب من بيت لحم في فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس.