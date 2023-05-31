الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

احتفالا بالعيد القومي لدمياط.. ماراثون دراجات في رأس البر

ماراثون
ماراثون

أطلق دكتور وليد  الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، اليوم الأربعاء، إشارة انطلاق ماراثون سباق الدراجات بمشاركة أعضاء مراكز الشباب فوق 16 عاما، وذلك في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومى.

يذكر أن الماراثون تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية  "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية "بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة المشروعات والخدمات الرياضية"، وذلك ضمن المشروع القومى للدرجات ،والذي يهدف إلي نشر لعبة الدراجات ،واعداد لاعبين علي مستوى جيد للانضمام للمنتخبات القومية .

وبدأت فاعليات الماراثون الساعة العاشرة صباحا، من نقطة التجمع بمنطقة اللسان وانتهت فى شارع 51 بمدينة رأس البر، بمشاركة 200 متسابق من مراكز الشباب المختلفة .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير  المديرية.

ماراثون دمياط راس البر العيد القومي محافظة دمياط

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