إزالة التعديات على 14 فدان أراضي أملاك الدولة في دمياط

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، متابعتها لأعمال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة و الأراضى الزراعية وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21.

وتمكنت الجهات المختصة من إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة دمياط على مساحة 14 فدان و 8 قيراط و4 سهم تابعين لولاية الثروة السمكية ليصل إجمالي عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق تلك المرحلة 55 حالة تعدي بالمباني بمساحة 3631 متر مربع، بجانب حالتي التعدي على الأراضي الزراعية التي تم إزالتهم بالفعل.