الأرصاد: غداً ذروة الموجة الحارة مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للأتربة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من اليوم، نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، يستمر على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين.

الموجة الحارة

وأكدت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن غداً ذروة ارتفاع درجة الحرارة نتيجة التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، لتكون العظمى على القاهرة الكبرى 40 درجة.

نشاط الرياح

وأضافت أن هذا الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة، يصاحبه نشاط للرياح مصحوب بالأمطار على أغلب المناطق الشمالية، ومن المتوقع أيضاً أن يكون هناك انخفاض في الرؤية الأفقية.

تعليمات الأرصاد

وتابعت:" يجب على المواطنين توخي الحذر بصورة كبيرة بداية من الغد، أي يجب تجنب الخروج وقت الظهيرة، ومنع النظر مباشرة لأشعة الشمس، استخدمات المرطبات الجلدية بكثرة، الإكثار من شرب المياه، ارتداء الكمامة لأصحابة الجيوب الأنفية، توخي الحذر عند القيادة حفاظاً على أرواح المواطنين".