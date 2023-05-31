الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

يزداد القلق والتوتر من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي ويكثر التساؤل حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 عبر جوجل، بالتزامن مع إعلانها في الكثير من المحافظات، حيث تستعد مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، لإعلان ميعاد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023، في الأيام القادمة، إذ أن يجري تكثيف جميع أعمال تصحيح أوراق الامتحانات للطلاب، ورصد جميع درجات الطلبة عبر الكنترولات بالقطاعات الثلاثة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023

وتستعرض "الدستور" موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ 2023.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة كفر الشيخ من خلال الاسم ورقم الجلوس، عبر الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، والموضح بالفقرة التالية، مع الاتباع لهذه الخطوات.

  • قم بالضغط على لينك مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ من هنا.
  • اختر نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة كفر الشيخ.
  • قم بإدخال الاسم ورقم الجلوس.
  • ثم قم بالنقر على قائمة عرض النتيجة، والانتظار لكي يتم تحميل الصفحة، ومعرفة جميع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة كفر الشيخ من خلال الاسم ورقم الجلوس.

وتواصلت جميع أعمال تصحيح الأوراق، ورصد كافة الدرجات بغرف الكنترول، إذ أن تجري عملية التصحيح بشكل يكون منتظم ودقيق تحت إطار من السرية التامة، وذلك تمهيدًا لإعلان ميعاد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة كفر الشيخ.

وكشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، بتصريحات صحفية، أنه سيجرى الانتهاء من التصحيح لمعظم المواد، وجاري الانتهاء من جميع المواد، لبدء كافة أعمال الرصد والمراجعة، والإعلان عن ميعاد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 بمحافظة كفر الشيخ، وذلك يكون بمتابعة مستمرة تكون علي مدار الساعة، من خلال محمد عبد الله، بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم.

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس


وأشار المصدر، إلى أن النتيجة سوق تُرفع إلى اللواء جمال نور الدين، بصفته محافظ كفر الشيخ، عقب الانتهاء من جميع أعمال الرصد والمراجعة من أجل اعتمادها، وإعلانها من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية والمدارس الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية، وإعلان كاف أوائل المحافظة بالشهادة الإعدادية، منوها بأنه سوف يجرى إعلانها يوم الأحد أو يوم الاثنين المقبلين على أقصى تقدير. 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 نتيجة الشهادة الاعدادية

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