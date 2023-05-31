ممثلة حزب الكرامة تقترح تغيير مسمى "الأعلى للتعليم" إلى بيت الخبرة المصري العالمي

أعلنت مي جمال ممثلة حزب الكرامة والحركة المدنية، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مقترحة تغيير مسمى المجلس إلى بيت خبرة مصري عالمي باعتباره يطمح للعالمية، وتحقيق أحلام أجيال لدخول مجالات التعليم بدون مجموع.

وقالت جمال إن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وجاء شامل للعناصر الموجودة فى القانون الحالي، مطالبة أن يكون التشكيل كتشكيل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي حيث شمل عدد كبير من الجهات المعنية بالتعليم.

وكانت إدارة الحوار الوطني أعلنت عن عقد جلسة خاصة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.