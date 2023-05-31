الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدبولى مشيدًا بافتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز: مشروعات بالغة الأهمية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمُجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، مؤكداً أن هذه النوعية من المشروعات الضخمة لها أهمية بالغة في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات.

كما أشار مدبولي إلى الرسائل المهمة والقوية التي تضمنها حديث السيد الرئيس خلال الافتتاح، لاسيما فيما يخص دعوة القطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعدين من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وكذا التشديد على حرص الدولة المصرية على تذليل كافة المعوقات أمام حركة الاستثمارات.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه ترأس اليوم مع نظيره الفلسطيني الدكتور محمد أشتية، جلسة مباحثات رسمية موسعة، معتبراً أنها جاءت في توقيت مهم للغاية، وشهدت بحث عددٍ من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك في عدة مجالات.

ولفت مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن الوفد الفلسطيني رفيع المستوى برئاسة رئيس وزراء فلسطين، زار خلال تواجده بمصر، عدداً من المؤسسات، كما تم عقد لقاءات ثنائية بين الوزراء الفلسطينيين ونظرائهم المصريين، معرباً عن تطلعه لترجمة نتائج تلك اللقاءات إلى مشروعات تعاون بين مصر وفلسطين.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع، إلى النتائج المهمة لعدد من الأنشطة الرئاسية، فعلى الصعيد الخارجي، أشار مدبولي إلى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، حيث أكد الرئيس في كلمته استمرار مصر في بذل كل الجهود، من أجل إنهاء الأزمة الحالية، وكذلك مواصلة التنسيق، مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية، لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان، للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور.

كما لفت رئيس الوزراء أيضاً إلى استقبال الرئيس "فيليبو جراندي" المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وما تضمنه اللقاء من إعراب المفوض السامي عن تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة، انطلاقاً من محورية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي في هذا الإطار، وكذا تأكيد حرص المفوضية على تعزيز التعاون مع مصر في هذا الملف.

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