الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. ممثل حزب النور يطالب بزيادة عدد الخبراء في "الأعلى للتعليم"

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أعلن الدكتور عبد الرحمن البكري ممثل حزب النور، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، المحال للجنة التعليم في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، مؤكدا أن وجود مظلة للتعليم في مصر حلم كبير تمناه كل مهتم بالمنظومة التعليمية.

وأوضح البكري، خلال كلمته بالجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة التعليم بالحوار الوطني، أن جني ثمار نجاح القانون مرتبط بتنفيذ مهامه بشكل كبير خاصة في التدريب والتأهيل مع دعم منظومة التعليم الفني وتحديد أولويات البحث العلمي، مضيفا: “هذا القانون مختلف لأنه يتحدث عن هيئة مسؤولة عن كل ما يخص التعليم بجانب التدريب وهذا أمر هام جدا بجانب حديثه عن سوق العمل ومتطلباته”.

وشدد ممثل حزب النور في جلسة لجنة التعليم بالحوار الوطني، على أن وضع استراتيجية للتعليم مرتبطة بشكل أساسي بأوضاع مصر الحالية وأصبح ضرورة ملحة، مطالبا بزيادة عدد الخبراء في تشكيل المجلس مع وضع معايير دقيقة لاختيارهم.

عبد الرحمن البكري المجلس الوطني التعليم الحوار الوطنى المنظومة التعليمية

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