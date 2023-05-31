انطلاق مبادرة "اعرف قدر نبيك" بمديريات أوقاف 4 محافظات

أطلقت مديريات أوقاف الشرقية وأسيوط وكفر الشيخ والدقهلية مبادرة "اعرف قدر نبيك (صلى الله ‏عليه ‏وسلم)" من المركز الثقافي بالعاشر من رمضان بمديرية أوقاف الشرقية، والمركز الثقافي الإسلامي بمديرية أوقاف أسيوط، والمركز الثقافي بمديرية أوقاف الدقهلية، والمركز الثقافي الإسلامي بمديرية أوقاف الفيوم، بحضور جمع غفير من طلبة المراكز الثقافية.

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار سلسلة المبادرات التثقيفية والتوعوية التي تطلقها وزارة ‏الأوقاف ‏المصرية، وإطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان ‏أخلاقه ‏وشمائله.

وأكد العلماء أن هذه المبادرة زاد روحي للقلوب المتجاوبة مع نداء الحق، وتمسكا بالدين الذي ختم الله به الشرائع، وبهذا النبي الذي ختم الله به النبيين، وهي صيحة حق من عند الحق، ودعوة خير وبركة على مصرنا وعلى أمتنا، ووسيلة للبناء وتحقيق النصر، ومواجهة الأحزاب أحزاب التطرف وتحجيم أحزاب الجهل والكسل لبناء إنسان وبناء حضارة للعالم أجمع، فمن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يكون كذابًا، ولا غشاشًا ولا محتكرًا ولا يأكل الحرام، ومن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بصدق تجده محبًا لوطنه، لأننا نرسخ أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.



