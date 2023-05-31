الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: ريال مدريد ينتظر موقف بنزيما بشأن عرض اتحاد جدة السعودي

كريم بنزيما
كريم بنزيما

لم يتحدد المصير النهائي للنجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ35 عامًا، رفقة ريال مدريد في 30 يونيو المقبل.                    

بنزيما يدرس عرض اتحاد جدة.. وريال مدريد مستعد لتجديد عقده

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن بنزيما تلقى عرضًا سعوديًا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، أن العرض الرسمي المُقدم كان من قِبل نادي اتحاد جدة السعودي، الذي أبدى رغبته في التعاقد مع بنزيما في الصيف، مقابل 100 مليون يورو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى المتغيرات والمكافآت.

وأكد الصحفي عبر حسابه على "تويتر"، أن اتحاد جدة قدم العرض الرسمي خلال الأسبوع الماضي، وتحديدًا قبل مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني.

 

وأوضح الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، أن إدارة ريال مدريد تنتظر الموقف النهائي لـ بنزيما، حيث تبدو مستعدة لتجديد عقد اللاعب في حال رفضه العرض السعودي.

وأشارت الصحفي الإيطالي، إلى وجود اتفاق مبدئي شفهي بين بنزيما وإدارة ريال مدريد بشأن تجديد عقده دون توقيع رسمي، ولكن اللاعب يدرس حاليًا العرض السعودي وقد يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال "فابريزيو رومانو" في تغريداته: "بنزيما يناقش حاليًا العرض مع عائلته، وأبلغ ريال مدريد بذلك، وإدارة النادي مستعدة لتجديد عقده لمدة موسم إضافي في حال رغبته في البقاء".

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