"تحديات الأمن القومي المصري" في ندوة بهيئة الطاقة الذرية

استقبل الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتورمحمود عاشور، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالطاقة الذرية اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي وبحضور الدكتور مصطفى شوشة، أمين عام النادي.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها نادي أعضاء هيئة التدريس بالطاقة الذرية تحت عنوان" تحديات الأمن القومي المصري 2023" والتي أدارها الدكتور محمود عاشور رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالطاقة الذرية.

شهد اللقاء اقبالاً كبيراً حيث حضرت الندوة الدكتورة سحر إسماعيل رئيس مركز تكنولوجيا الاشعاع، والدكتور هشام فؤاد علي والدكتور علي اسلام متولي علي رؤساء الهيئة السابقين، الدكتور عبد الفتاح هلال أمين عام الجمعية المصرية للعلوم النووية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بهيئة الطاقة الذرية.

وخلال اللقاء رحب الدكتور محمود عاشور باللواء الدكتور سمير فرج فى رحاب هيئة الطاقة الذرية، مشيدًا بدوره الوطني كأحد أبطال حرب أكتوبر وخبيراً استراتيجيًا وقال إن الهدف من الندوة تعريف العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالهيئة بموضوع الندوة المتعلق بالأمن القومي وذلك في ظل المتغيرات الدولية وتسارع المتغيرات الإقليمية فى المنطقة مؤكدًا الدور الرئيسى الذى تقوم به الدولة المصرية لمواجهة التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى.

من جانبه، أعرب د.سمير فرج الخبير الاستراتيجي في بداية حديثه عن سعادته باللقاء الذي يعتبر الأول له بزيارة هيئة الطاقة الذرية المصرية ولقاء الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة وأعضاء هيئة التدريس بها، وخلال لقائه تحدث عن أهم التحديات التي تواجه مصر من ناحية الأمن القومي على مر العصور، وعلاقة مصر بدول الجوار والدول الأخرى في النطاق الأقليمي والدولي، كما تتطرق لأهم القضايا والمخاطر التي تتعرض لها.

كما أوضح فرج بأن مصر لها علاقات قوية مع كافة دول العالم وتعمل على تعزيزها باستمرار لتحقيق الاستراتيجية والمصلحة الوطنية، وذلك من خلال توطيد تلك العلاقات مع دول العالم ودول أفريقيا والدول العربية، وكذلك دول حوض البحر المتوسط.

كما عرض موقف العلاقات المصرية الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وتأثيرات تلك العلاقات باعتبارها انعكاس لدوائر الأمن القومي المصري. كما أستعرض تفصيلياً التحديات التي تواجه المنطقة والأمن القومي المصري، كما أشاد بدور الدولة وقيادتها في رصد تلك التحديات وووضع الطرق والوسائل للتعامل معها.

وختاماً، أكد خطورة حروب الجيل الرابع والخامس وكذلك ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات تعمل على التأثير على الوعي وتخلق إحساس بإنعدام الثقة والأمان في الوطن، موجهاً في نهاية كلمته إلى أهمية ودور هذه النوعية من الندوات التعريفية في المساعدة على توعية الرأي العام ونقل هذه الدروس للتصدى لهذه الحروب الجديدة، ولتوعية الشعب المصري بجميع فئاته بهذه المخاطر وأن يكون مدركاً ومتفهماً لكل الأحداث فى المنطقة.

وخلال اللقاء أدار الدكتور محمود عاشور رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس جلسة حوارية شهدت تفاعل كبير بين الحضور وضيف الهيئة، حيث تم الرد علي تساؤلاتهم، وكذلك توضيح وعرض وجهات النظر المختلفة في بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي المصري.

واختتم اللقاء رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية وتقدم بالشكر للواء سمير فرج لتلبيته الدعوة معبرًا عن سعادته وجميع أعضاء هيئة التدريس بتلك الندوة لما لها من أهمية قصوى في تنمية الوعي.

وصرح الدكتورشريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذه الندوة ذات أهمية كبيرة حيث إنها ترسخ لضرورة وأهمية الندوات التعريقية والتثقيفية لجميع فئات المجتمع ومنهم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالهيئة والتي تسعى لتوضيح الحقائق في شتى الموضوعات التي تهم الرأي العام وذلك في ظل التحديات الإقليمية والدولية والاقتصادية التي تواجه مصر والعالم.