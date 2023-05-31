الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تفتتح عقارات الإسكان الاستثماري في رأس البر

محافظ دمياط
محافظ دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، عمارات الإسكان الاستثمارى بمدينة رأس البر، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى هذا الشهر، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومدير مديرية الإسكان.

وأضافت المحافظ إلى أن المشروع تضمن إنشاء ٤ عمارات بقطعة ٣٥ بشارع ١٠٥ وقطعة ٣٦ بشارع ١٠٧ ،وذلك بعدد ٢ عمارة بكل شارع بإجمالى ٤٨ شقة سكنية و ٣٢ جراج للسيارات، لافتة إلى أن المشروع يأتى ضمن مشروعات صندوق الإسكان التابع لمحافظة دمياط بتنفيذ مديرية الإسكان والمرافق.

وأكدت أنه يجرى تنفيذ عدد من المشروعات ضمن صندوق الإسكان، مؤكدة أيضًا أنه تم وضع خطة محددة لتنفيذ المشروع وفقًا لمعايير محددة، تضمنت مراحل الإنشاء والتشطيبات النهائية وأيضًا توصيل المرافق، كما بحثت الإجراءات الجارى اتخاذها لطرح الوحدات بالعمارات للإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

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