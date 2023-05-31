الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موسيمانى يتلقى عرضًا رسميًا لتدريب الزمالك: غير مناسب ووددت الاستمرار بالأهلى

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، أنه تلقى عرضًا رسميًا لتدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا عدم إمكانية قبول هذا العرض في الوقت الراهن.

وقال موسيماني في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس القطرية: تلقيت عرضاً من الزمالك المصري، لكن هذا التوقيت ليس مناسباً لقبول العرض.

وأضاف موسيماني: لو كانت الظروف مغايرة لوددت الاستمرار مع الأهلي المصري، لكن ظروف الدوري المصري تحتم عدم العمل هناك.

وعبّر موسيماني، عن رغبته في البقاء مع فريقه الحالي أهلي جدة، خاصة بعد التأهل رسميًا إلى دوري روشن السعودي.

وقال موسيماني: يوجد في عقدي مع الأهلي السعودي بند تجديد العقد لمدة موسم لكن إدارة النادي لم تتواصل معي بهذا الخصوص وأود البقاء في القارة الآسيوية.

وبشأن عدم احتفال لاعبي أهلي بجدة بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي، قال المدرب الجنوب إفريقي: "كنت على علم أن إدارة النادي الأهلي السعودي أخبرت اللاعبين بعدم الاحتفال باللقب وأنا احترمت ذلك".

وكان أهلي جدة، قد توج بلقب دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، بعدما احتل صدارة الترتيب برصيد 72 نقطة، ليكون على رأس المتأهلين إلى دوري المحترفين السعودي (دوري روشن).

وعاد أهلي جدة، مرة أخرى إلى دوري روشن، بعد موسم واحد قضاه في دوري يلو، الذي لعب في منافساته هبوطه من دوري المحترفين بنهاية الموسم قبل الماضي.

وكان بيتسو موسيماني، قد تولى أهلي جدة السعودي، في سبتمبر من عام 2022، بعد تجربة ناجحة مع الأهلي المصري، الذي توج معه بلقبين لدوري أبطال إفريقيا، ومثلهما لكأس السوبر الإفريقي، ولقب وحيد لكأس مصر.

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