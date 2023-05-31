أحمد الشرقاوي: قضية التعليم هى االأهم والأولى في مصر

قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قضية التعليم هى القضية الأهم والأولى، مضيفا أنه بسبب ذلك كانت تلك القضية من بين الموضوعات الهامة التى تطرح فى الحوار الوطنى، وأن التعليم كان هو الباب الذى دخلت منه موضوعات الحوار المجتمعى.

وأضاف النائب أحمد الشرقاوى، خلال كلمة له فى الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، أن المطلب الأساسى والملح أن يكون التعليم هو أولوية الدولة المصرية، مشيرا الى طرحهم قانون داخل مجلس النواب.

وأوضح عضو مجلس الأمناء أن توجيه رئيس الجمهورية وإعداد الحكومة لمشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، اشارة جيدة الى أن التعليم سيكون أولوية لدى الدولة المصرية فى الفترة القادمة، مضيفا أنه حتى نضمن فاعلية هذا الكيان المسؤول عن وضع سياسات واستراتيجيات التعليم، لا بد أن يكون للكيان فاعلية وأن هذه الفاعلية تأتى من خلال أنه يجب أن تمر من خلاله بشكل أو بآخر فكرته عن القوانين التى تشكل سياسات التعليم.

ونوه إلى أنه حتى يرفع المجلس القوانين، فلا بد أن يوضع فى قواعده أن يطرح المجلس الرؤى التى تشكل فلسفات ومشروعات قوانين لرئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة استقلال المجلس ووضع سياسات ويتابع تطبيق وتنفيذ هذه السياسات.

وأشار إلى أنه يجب إعادة صياغة تشكيل المجلس وأن يخلوا تماما من أى وزير، متمنيا أن يرى المشروع النور قريبا لأن مصر تستحق أن يكون فيها تعليم جيد.

