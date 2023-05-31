الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "هـ .ف. ك" عامل، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى مطلع العام الجارى بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو بدائرة المركز وترويج بضاعته على المتعاطين وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج بالسجن المشدد 5 سنوات الاتجار فى الشابو مركز المراغة

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