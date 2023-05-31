استعراض شامل لأنظمة وبرامج التدريب الحديثة بـ"قطاع الطيران"

قام المهندس وائل فرج، مدير إدارة الموقع الإلكتروني بأكاديمية مصر للطيران للتدريب، بعرض توضيحي شرح تفصيليا عن أنظمة وبرامج التدريب الحديثة والمتنوعة التي تقدمها للعاملين بقطاع الطيران في مختلف التخصصات وكذلك للمتدربين والدارسين من مختلف الشركات والهيئات في مصر والدول الإفريقية والعربية على أحدث أجهزة الطيران التمثيلي (السميليتور) المخصصة لتدريب الطيارين بالأكاديمية.

واستعرض فرج أيضا إبرازالبرامج التدريبية المتنوعة والمتطورة والتي تسهم في فتح آفاق جديدة للشباب حديثى التخرج لتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل فى شتى المجالات، وكذلك الشهادات والاعتمادات الدولية التي تمنحها الأكاديمية للمتدربين والدارسين من مختلف دول العالم، وتناول العرض أيضًا أخر التطورات والإنجازات التي تمت والأقسام المستحدثة الخاصة بمجال تدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية.

جاء ذلك خلال جولة لمحرري شؤون الطيران بأكاديمية مصر للطيران للتدريب، للتعريف بدور الأكاديمية وما تقدمه من أنشطة وخدمات وإمكانيات وبرامج تدريبية متقدمة وإطلاعهم على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى الخاصة بتدريب الطيارين وأطقم الضيافه الجوية.

وقامت نهى إبراهيم، مدير إدارة التدريب الأساسي بالإدارة العامة لتدريب الموارد البشرية بالأكاديمية بتقديم عرض تقديمي لمراحل إعداد برنامج تدريبي عن خدمة العملاء وإعداد الصفوف الأمامية من العاملين في مجال الطيران المدني، بالإضافة إلى عرض فيديو يوضح الدورات التدريبية المتخصصة التي يتم عقدها بالأكاديمية للمناهج النظرية والعملية داخل الفصول الدراسية وعلى أحدث الأجهزةوالنظم التكنولوجية المتطورة.

وقامت الأكاديمية بتدريب العديد من العاملين بشركات طيران من جميع دول العالم ومنها خطوط الطيران السعودية، الخطوط الجوية الكويتية، شركة طيران العراقية، الخطوط الجوية اليمنية، الخطوط الجوية الليبية، الخطوط الجوية السودانية والخطوط الجوية التنزانية، بالإضافة إلي عملاء الأكاديمية من هيئات ومؤسسات أخرى في مجالات صناعة الطيران سواء داخل مصر أوخارجها.