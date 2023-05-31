الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام شنقا لطبيب بتهمة قتل مواطن في المعادي

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة طبيب، بالإعدام شنقًا على خلفية اتهامه بقتل مواطن في المعادي بالاشتراك مع آخرين، كما عاقبت المحكمة متهمين آخرين بالحبس 3 سنوات، وسنة واحدة لمتهم رابع.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد من غير سبق إصرار أو ترصد لمواطن داخل مسكنه في المعادي.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدا المجنى عليه من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن توجه إلى منزله زاعما كونه عامل توصيل طلبات فانخدع به وفتح باب منزله آمنا مطمئنا فأشهر في وجهه السلاح الناري وما إن هم المجني عليه بالذود عن نفسه حتى أعمل أداة بطشه مباغتا إياه بأعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث إصابته.

كما شرع المتهم في سرقة من داخل مسكن المجنى عليه المتوفى حال انتحاله صفه كاذبة عامل توصيل طلبات وحال حمله سلاحا ظاهرا، وحاز وأحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا مسدس فردى الإطلاق كما حاز وأحرز ذخائر 25 طلقة عيار 9 مم طويل استعملها في السلاح النارى.

وأن المتهمين الثانى والثالث والرابع اشتركوا بطرق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمتى القتل والسرقة موضوع الاتهام وكان وقوعهما نتيجة محتملة لاتفاق ومساعدتهم للمتهم إضافة إلى حيازتهم بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا مسدس.

محكمة جنايات القاهرة طبيب التجمع الخامس الإعدام شنق ا قتل مواطن

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