الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطينى: إسرائيل تشن حروبًا مختلفة على الفلسطينيين

محمد أشتية، رئيس
محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن إسرائيل تشن على الفلسطينيين حروبًا مختلفة، مضيفًا: "هناك الحرب على الأرض والجغرافيا والمصادرات، وحرب على الإنسان بالاعتقال والقتل وهدم البيوت والتهجير وغيره".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة: "هناك أيضًا حرب على الرواية الفلسطينية، إسرائيل تقول إن أرض فلسطين هي أرض متنازع عليها ونحن نعلم علم اليقين أن الأراضي الفلسطينية للفلسطينيين وسوف يزول عنها هذا الاحتلال".

وتابع: "إضافة إلى هذه الحروب هناك حرب المال"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تقتطع من أموال فلسطين بشكل شهري حوالي 275 مليون شيكل أي ما يعادل 100 مليون دولار.

رئيس الوزراء الفلسطيني: سنبقى أوفياء لأولادنا من الأسرى والشهداء

واستكمل: "سنبقى أوفياء لأولادنا من الأسرى والشهداء، فهم أمانة في أعناقنا مثل أرض فلسطين".

ووجه رئيس الوزراء الفلسطيني الشكر لنظيره المصري على الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، مضيفًا: "جميع أعضاء الوفد الفلسطيني يتوجهون بالشكر لمصر لحفاوة الاستقبال"، متمنيًا تلبية دعوته بزيارة مدبولي لفلسطين.

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