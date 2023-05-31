استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، استشهاد 5 من عناصرها في غارة إسرائيلية، فجرًا.

وصرح بدر أحمد جبريل، عضو اللجنة المركزية في الجبهة، بأن العناصر الخمسة استشهدوا عقب استهداف القوات الإسرائيلية لأحد مواقع الجبهة عند الحدود اللبنانية السورية، وفقا لما نقله موقع دنيا الوطن الفلسطيني.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مواقعها جاء ضمن الحرب الإسرائيلية المفتوحة على الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده.

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستبدل الحل السياسي للصراع القائم على تطبيق مبدأ حل الدولتين

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل ومؤسساتها تستبدل الحل السياسي للصراع القائم على تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن شعبنا وحقوقه ليسا فقط ضحية للاحتلال، وإنما أيضًا ضحية لازدواجية المعايير الدولية ولفشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني والقانون الدولي.

وأشارت إلى أنها تواصل مطالبة المدعي العام للجنائية الدولية بالخروج عن صمته، والالتزام بالميثاق المؤسس للمحكمة، والأنظمة واللوائح التي تحكم عملها بعيدًا عن سياسة الكيل بمكيالين الدولية، وأي تدخلات ضاغطة لتسييس عمل المحكمة، وسرعة توجيه مذكرات توقيف وجلب لجميع المسئولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم وفي مقدمتها الاستيطان.

وشددت على أنها تواصل عملها السياسي والدبلوماسي وعلى المسار القانوني الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، واستخفافًا بالشرعية الدولية والانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تواصل بذل المزيد من الجهود في التعاون مع محكمة العدل الدولية، وتحشد الجهود والطاقات للقيام بمسئولياتها وواجباتها في كل ما هو مطلوب منها، وصولًا لإصدار فتوى دولية بشأن هذا الاحتلال الذي طال أمده.