سقوط مافيا "السرقة بالشطة" فى القليوبية

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية القبض على متهمين بسرقة توك توك من صاحبه بعد إلقاء "شطة" على وجهه واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ من سائق يفيد بأنه حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة استقل رفقته شخصين لتوصيلهما بدائرة القسم، وفي أثناء سيرهم ألقى أحدهما مادة حارقة "شطة" على وجهه واستولى الآخر على هاتفه المحمول ثم قاما بدفعه واستوليا على مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب به.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم تشكيل فريق بحث قاده مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم 4 متهمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب إلقاء الشطة تجاه قائديها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.