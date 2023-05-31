الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط لحوم مجمدة فاسدة وتحرير 204 محاضر تموينية بالمنوفية

لحوم مجمدة فاسدة
لحوم مجمدة فاسدة

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن ضبط 83 شيكارة دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز البلدية بناحية شارع سوق المواشي بمنوف، وذلك قبل التصرف في الكمية وإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح.

كما تم ضبط 1 طن لحوم مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر بإحدى ثلاجات حفظ وتجارة اللحوم المجمدة بقويسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. جاء ذلك وفق تقرير تلقاه محافظ المنوفية بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية.
وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن تلك الحملات التفتيشية أسفرت اليوم الأربعاء عن تحرير 204 محاضر تموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت ما بين 94 محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر، و110 محاضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة.

وأشار إلى مواصلة اللجان المشكلة مرورها الميداني واليومى على كل المنافذ والمعارض؛ للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين، وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين.

اتخاذ الإجراءات الأجهزة التنفيذية التجارة الداخلية الرقابة الميدانية الرقابة على السلع الداخلية الحملات التفتيشية

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