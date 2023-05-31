الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الفلكيون الصغار.. معهد الفلك ينشر صورًا لأطفال ورشة "أطوار القمر"

ورشة أطوار القمر
ورشة أطوار القمر

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مجموعة صور لأجواء ورشة عمل “أطوار القمر”، التي عُقدت بمقر المعهد في حلوان، أمس الثلاثاء، واستهدفت الأطفال من مُحبي الفلك.

وقال المعهد إن الورشة التي أُقيمت تحت رعاية الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، حققت نجاحًا، واستهدفت الأطفال من سن 6ـ 12 عامًا، تحت إشراف أقسام (الفلك - بحوث الشمس والفضاء) بالمعهد، ولجان (خدمة المجتمع - المتحف- النادي الاجتماعي - المعارض)، واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، والرابطة العربية لعلوم الفلك والفضاء، ومكاتب الاتحاد الدولي  الفلكي للتعليم والتوعية، واللجنة العلمية لعلوم الفلك الفضاء.

وشارك في الورشة، نخبة من علماء الفلك في المعهد، من بينهم الدكتورة ماجدة مُحب، الدكتور محمد الصادق، الدكتورة سارة سعيد، الدكتور محمد الخميسي، ومحمد فاروق، إسلام الحسيني، علا علي، وفاء  زكريا، نجلاء فتحي، وإبراهيم عادل إبراهيم، وبتعاون جميع  إدارات المعهد الإدارية.

اللجنة العلمية علوم الفلك والفضاء علوم الفلك علماء الفلك ورشه عمل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

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