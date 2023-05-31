قبل فتح باب التقدم.. كل شيء عن مسابقة "كشاف المترجمين"

كشف المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، أنه سيتم فتح باب التقديم في مسابقة "كشاف المترجمين" بدورتها الثانية، ابتداء من غد الخميس وحتى 25 يونيو المقبل.

و‏‎سيقوم المركز فيما بعد بعمل تصفيات لاحقة لاختيار المترجمين الفائزين في المرحلة النهائية للمشاركة في ترجمة إصدارات المركز.

‎وتأتي هذه المسابقة في إطار اهتمام المركز القومي للترجمة بنقل الأعمال الإبداعية الإفريقية وترجمتها، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لقارة إفريقيا.

وقبل فتح باب التقدم في المسابقة؛ نستعرض كيفية وشروط المشاركة بها..

‎أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة

- يقوم المتسابق باختيار أحد الأعمال الإبداعية الأفريقية أو تلك الأعمال التي تتناول قضايا قارة أفريقيا وترجمة عينة لا تتعدى الألف كلمة.

‎- الترجمة تكون من اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو إحدى اللغات الأفريقية إلى اللغة اللغة العربية.

‎- أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية مباشرة.

‎- ألا يكون العمل المقدم للمسابقة قد سبق نشره.

‎أما بالنسبة لكيفية التقديم في المسابقة، فيكون بإرسال عينة الترجمة من النص الأجنبي بصيغة "وورد"، بالإضافة إلى سيرة ذاتية تتضمن بيانات التواصل على البريد الإلكتروني:

[email protected]

يوم أفريقيا

جدير بالذكر أن يوم أفريقيا هو الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963، ووقعت 32 دولة أفريقية مستقلة في ذلك اليوم الميثاق التأسيسي في أديس أبابا بإثيوبيا، وفي عام 2002، أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقي.

يحتفل بيوم أفريقيا في جميع أنحاء العالم، منذ أن انعقد المؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة فى أكرا، غانا فى 15 أبريل 1958، وعقده رئيس وزراء غانا الدكتور كوامى نكروما، وكان يضم ممثلين من مصر التى كانت آنذاك جزءًا من الجمهورية العربية المتحدة، وأثيوبيا، ليبيريا وليبيا والمغرب والسودان وتونس واتحاد شعوب الكاميرون والبلد المضيف غانا، وعرض المؤتمر التقدم الذى أحرزته حركات التحرير فى القارة الأفريقية، إلى جانب أنه ترمز إلى تصميم شعب إفريقيا على التحرر من الهيمنة، السيطرة والاستغلال الأجانب، ودعا المؤتمر إلى تأسيس يوم حرية أفريقى.